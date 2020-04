É no luxuoso Hotel Palmaroga que Ronaldinho Gaúcho e o irmão Assis estão a cumprir prisão domiciliária.

Localizado no centro em Assunção, o hotel nada tem a ver com a prisão onde estiveram cerca de um mês por terem entrado no Paraguai com passaportes falsos.

A unidade hoteleira dispõe de ginásio, terraço, piscina, bar e restaurante. Todos os quartos têm ar condicionado e alguns têm varanda.

Os quartos que Ronaldinho e Assis ocupam custam cerca de 350 euros por noite, segundo a imprensa local.

Ronaldinho e Assis pagaram, cada um, cerca de 800 mil dólares, cerca de 734 mil euros para saírem da prisão e passarem assim a cumprir pena no hotel.

Veja a galeria associada a este artigo para conferir como é o Hotel Palmaroga.