Sem Kylian Mbappé, Lionel Messi, Marco Verratti, Nordi Mukiele, Fabian Ruiz e Renato Sanches, o Paris Saint-Germain perdeu de forma esclarecedora no reduto do Mónaco, por 3-1.

A equipa monegasca soma agora 47 pontos, menos sete do que os parisienses, que são líderes do campeonato francês. Marselha e Lens, ambos com 46, ainda não entraram em campo nesta 23.ª jornada e podem encurtar distâncias para o primeiro lugar.

A tarde de pesadelo para a equipa de Christophe Galtier começou logo aos quatro minutos, após um lance em que a defesa visitante andou completamente «aos papéis» e permitiu o desvio de Aleksandr Golovin dentro da área.

Wissam Ben Yedder deu outro contorno ao resultado aos 18 minutos, ao aproveitar um erro gritante de Chadaille Bitshiabu, que facilitou em demasia e deixou o avançado na cara de Gigi Donnarumma.

O PSG conseguiu reduzir após uma jogada de envolvimento (39m), com a finalização simples de Warren Zaire-Emery, de 16 anos, a passe de Juan Bernat.

Já em tempo de compensação, mas ainda antes do intervalo, o Mónaco chegou ao 3-1, em mais um momento de desorganização da linha defensiva parisiense. Bitshiabu estava mal posicionado e permitiu que Ben Yedder rasgasse pelo corredor central para apontar o bis.

Donnarumma, até ao apito final, ainda evitou que os monegascos chegassem a um resultado mais dilatado.

Danilo Pereira e Vitinha foram titulares no PSG, enquanto Gelson Martins não saiu do banco de suplentes do Mónaco.

Esta é a quarta derrota do PSG em 2023, a terceira a contar para o campeonato. Na quarta-feira, refira-se, foi eliminado da Taça de França pelo Marselha.