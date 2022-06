A Coreia do Sul, seleção treinada pelo português Paulo Bento e adversária de Portugal na fase de grupos do Mundial 2022, venceu esta segunda-feira o Chile, por 2-0, em jogo de preparação disputado em Daejeon, na Coreia do Sul.

O marcador foi inaugurado aos 12 minutos da primeira parte, pelo avançado do Wolverhampton, Hwang Hee-Chan, com um belo e colocado remate de pé direito, à entrada da área.

Na segunda parte, e já em tempo de compensação, o avançado do Tottenham, Heung-min Son, fez o 2-0 final (90+1m), de livre direto.

O Chile terminou o jogo reduzido a dez elementos: Ibacache foi expulso quando havia ainda 1-0 no marcador, aos 52 minutos.

Na quinta-feira, noutro jogo de preparação, os sul-coreanos tinham perdido contra o Brasil, por 5-1.

Além da Coreia do Sul, Uruguai e Gana são os outros adversários de Portugal na fase de grupos do Mundial 2022, a disputar no Qatar.

O golo de Hwang Hee-Chan:

O golo de Son: