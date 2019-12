Os compatriotas argentinos Paulo Dybala e Franco Vázquez exibiram os seus dotes num desafio entre ambos na modalidade de teqball.

Nos momentos partilhados através da sua conta oficial na rede social Instagram, o médio de 30 anos do Sevilha levou a melhor nos dois lances disputados e escreveu uma frase em jeito de brincadeira com o jogador da Juventus: «Quem ganhou amigo?».

Entre as reações, o antigo médio do FC Porto, atualmente no Sevilha, Óliver Torres, puxou outro colega no emblema andaluz, à conversa: «Sergio Escudero, alguém quer substituir-te», escreveu Óliver, nas reações às jogadas de Dybala e Vázquez.

O vídeo do jogo entre Dybala e Vázquez:

