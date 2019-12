Após quatro jogos de ausência devido a uma lesão num tornozelo, o esloveno Luka Doncic regressou para decidir e contribuir cd forma decisiva para o triunfo dos Dallas Mavericks frente aos San Antonio Spurs, na última madrugada, por 102-98.

O basquetebolista esloveno de 20 anos esteve perto do triplo-duplo, ao ser o melhor marcador do jogo com 24 pontos, assinando ainda dez ressaltos e oito assistências no duelo da liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Nos outros jogos, destaque para os 35 pontos de Donovan Mitchell, melhor marcador do jogo que deu o triunfo à sua equipa, os Utah Jazz, ante os Portland Trail Blazers (121-115): a estes, de nada valeram os 34 pontos de Lillard.

A vitória dos Mavericks sobre os Spurs:

Resultados da última madrugada:

Detroit Pistons-Washington Wizards, 132-102

Brooklyn Nets-New York Knicks, 82-94

Dallas Mavericks-San Antonio Spurs, 102-98

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies, 97-110

Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves, 104-105 (após prolongamento)

Utah Jazz-Portland Trail Blazers, 121-115