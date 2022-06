Barcelona e Manchester City vão defrontar-se na pré-época, a 24 de agosto, num jogo de carácter solidário que tem por objetivo recolher receitas a favor da investigação sobre a doença ELA (esclerose lateral amiotrófica).

Ora, este sábado, os catalães passaram em revista as últimas visitas de Pep Guardiola ao Camp Nou e o registo não é nada favorável ao atual técnico dos citizens. Esta será a terceira vez que o espanhol se vai sentar no banco dos visitantes, sendo que nas duas ocasiões anteriores, ambas na Liga dos Campeões, saiu derrotado.

A primeira aconteceu nas meias-finais da prova milionária, em 2015, e o conjunto de blaugrana venceu por 3-0, numa partida marcada pelo célebre golo de Lionel Messi, em que ultrapassou com relativa facilidade o defesa Jerome Boateng.

No mesmo ano, mas ao comando do Man. City e em jogo da fase de grupos, Guardiola saiu derrotado por 4-0, num encontro em que Messi voltou a fazer das suas e apontou um hat trick.

No que toca ao registo do técnico catalão como visitado, no Camp Nou, as estatísticas são claramente diferentes. Em 118 jogos à frente do Barça, venceu 97, empatou 14 e perdeu apenas sete, o que perfaz uma taxa de vitórias de 82%.