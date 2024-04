Pep Guardiola respondeu ao seu estilo quando foi confrontado, esta terça-feira, em conferência de imprensa, acerca da reprimenda que deu a Jack Grealish em pleno relvado, depois do apito final do jogo com o Arsenal, no último fim de semana.

«Faço isto para as câmaras, para o meu ego», começou por dizer o treinador do Manchester City, na antevisão ao jogo com o Aston Villa.

«Eu sou a pessoa famosa da equipa e, se não for reconhecido, preciso das câmaras para ir dormir com uma satisfação imensa. Tento sempre criticar os jogadores lá [dentro], e fazê-los saber o quão maus são. Especialmente, quando o Erling [Haaland] marca três golos, as câmaras têm de estar viradas para mim», completou.