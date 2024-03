Os três troféus que o Manchester City conquistou na época passada estão em tour, e passaram por Portugal, mais concretamente pela Amadora.

O Treble Trophy Tour esteve na Escola Básica Roque Gameiro, a mesma que Rúben Dias frequentou nos seus tempos de aluno.

Os jovens puderam ver os três troféus ao vivo, e os responsáveis dos citizens falaram com uma antiga professa do internacional português, que lhe elogiou o compromisso com a escola e relembrou até o dia em que o defesa faltou às aulas para… assinar um contrato profissional com o Benfica.