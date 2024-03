Os internacionais Rúben Dias e Bernardo Silva foram homenageados esta quarta-feira pelo Sindicato dos Jogadores pela presença no melhor onze de 2022/23 da FIFA e FIFPRO (Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol).

Os dois jogadores do Manchester City receberam, da parte de Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato de Jogadores, uma réplica das camisolas do clube inglês emolduradas num quadro, pela presença no World 11 de 2022/23 que foi revelado no início deste ano na gala The Best da FIFA.

Em declarações ao Sindicato dos Jogadores, Rúben Dias agradeceu o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido. «É extra especial, por ser um voto dos jogadores. Ser reconhecido pelos nossos colegas de profissão dá um sabor extra. É a segunda vez que estou no melhor onze, estou muito feliz e que haja mais vezes», destacou o central que está ao serviço da seleção.

Bernardo Silva, por seu lado, também demonstrou satisfação por fazer parte da melhor equipa do mundo, num ano em que o Manchester City venceu a Liga dos Campeões. «É muito especial ser reconhecido pelos meus colegas de trabalho, pessoas que me conhecem e que estão dentro de campo. Estou muito contente por estar pela primeira vez no onze do ano», referiu.

O médio ofensivo deixou ainda uma mensagem dirigida aos jovens jogadores que ambicionam atingir o seu patamar. «Aproveitem o futebol, porque é algo que todos nós amamos e, acima de tudo, acreditem nos maus momentos. Todos nós, incluindo eu e o Rúben que estamos ao mais alto nível, temos momentos menos bons e não podemos ir abaixo. Temos de seguir em frente, porque errar faz parte e é assim que aprendemos a ser melhores», destacou.

A terminar, Bernardo Silva reconheceu o papel da FIFPRO e do Sindicato na defesa dos jogadores. «São instituições que ajudam milhares de jogadores e deixo o meu incentivo para que continuem o seu trabalho e a ajudar todos os jogadores que precisam», referiu ainda.

Joaquim Evangelista destacou, acima de tudo, a forma de estar dos dois jogadores do Manchester City. «O Bernardo Silva e o Rúben Dias, pelo talento, personalidade e forma de estar no futebol, como na vida, dão-nos a certeza de que a classe dos futebolistas estará bem representada no futuro. Para além dos prémios, registo e parabenizo o seu percurso. Continuem a deslumbrar-nos com a magia do vosso futebol. Bem hajam, um abraço com amizade», destacou o representante dos jogadores portugueses.

Depois de quinze presenças consecutivas de Cristiano Ronaldo no melhor onze do mundo e de também Rúben Dias ter integrado o FIFA/FIFPro World 11 em 2020/21 e João Cancelo em 2021/22, Rúben Dias e Bernardo Silva estão no melhor 11 de 2022/23.

Recorde o melhor onze do ano revelado na Gala The Best: Thibaut Courtois, Rúben Dias, Kyle Walker, John Stones, Kevin De Bruyne, Jude Bellingham, Bernardo Silva, Erling Haaland, Lionel Messi, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior.