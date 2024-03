Bernardo Silva e Jota Silva foram esta terça-feira eleitos os porta-vozes da Seleção Nacional que se prepara para o jogo de preparação com a Suécia e o jogador do Manchester City ficou surpreendido com as semelhanças entre o jogador do Vitória e Jack Grealish, seu companheiro de equipa em Inglaterra.

«Vou mandar uma selfie ao Jack e, se calhar, levo o Jota comigo para Manchester para tentar enganar o Guardiola», atirou um Bernardo Silva de sorriso aberto. Jota Silva aceito o reto e diz que vai preparar-se para ir até Manchester.

Brincadeiras à parte, Bernardo Silva deixou conselhos ao estreante na seleção. «Que aproveite este espaço para se divertir, mas sobretudo para mostrar o seu valor. Que venha com ambição, que venha para ficar. Que não seja só uma passagem, que venha para se divertir e com o sentido de representar o país», enunciou o jogador do Manchester City.

Bernardo Silva destacou, aliás, a chegada de muitos jovens à seleção. «É o percurso natural das coisas. Há uns anos fui eu a chegar e os mais velhos a receberem-me da melhor forma. O nosso trabalho agora é metê-los o mais à vontade possível e transmitir-lhes os valores desta seleção, para se mostrarem como jogadores e como pessoas», destacou.

Além de Jota Silva, Francisco Conceição também está pela primeira vez na seleção. Mais dois jovens que fazem Bernardo sentir-se «velhote». «Não vou destacar nomes, mas posso dizer que é uma alegria receber os mais jovens e ver a energia com que treinam e com que jogam. Acabo por me sentir um pouco velhote ao ver esta energia nova», referiu outra vez entre sorrisos.

Dois estreantes que ainda não foram pranchados pelos mais velhos, mas Bernardo está curioso quanto a um aspeto. Ainda não foi pranchado, mas estou curioso porque tem cara de quem canta muito vem», comentou ainda.