O médio português Bernardo Silva destacou, em conferência de imprensa, a renovação que Roberto Martínez tem promovido na seleção nacional.

«Todos os jogadores que vêm à seleção nacional jogam em grandes clubes, vêm com fome de vencer, se assim não fosse não seriam chamados. Uma seleção cada vez mais nova, o que é bom, com muita energia e ambição de lutar pelo título europeu», afirmou o jogador do Manchester City.

Bernardo elogiou ainda a gestão que Martínez tem feito neste estágio, em que optou por dar descanso a um grupo de jogadores que vão estar fora do jogo com a Suécia, esta quinta-feira.

«A gestão do mister Roberto Martínez neste estágio é muito positiva, sem dúvida. Pessoalmente, ajuda-me, porque é uma época muito desgastante. Chega a fase final, estamos a lutar por todas as competições e é bom ter uns dias para relaxar, esquecer um bocado o futebol e avançar para estes últimos três meses de clube com toda a energia. E também para darmos descanso para não chegarmos desgastados na parte emocional ao Europeu», disse.

[em atualização]