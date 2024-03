Jota Silva, em estreia nos convocados da Seleção A, confessou que a receção dos colegas foi calorosa e admitiu que gostava de estrear-se pela equipa das Quinas na quinta-feira, diante da Suécia, num estádio especial, o Dom Afonso Henriques.

«Os primeiros tempos têm sido muito bons, era um sonho estar aqui. Está a ser tudo fantástico, a receção dos colegas foi fantástica. O jogo ser em Guimarães, no estádio do Vitória, tem um gosto especial. Se me puder estrear lá é um sentimento único, porque é no estádio que conheço, a minha casa. Tenho aproveitado para aprender com todos eles, têm dito para desfrutar, viver isto da melhor maneira e estar tranquilo», afirmou o avançado do V. Guimarães em conferência de imprensa.

«Estou aqui para aproveitar esta oportunidade, é fruto do meu trabalho, estou aqui para dar o máximo e ajudar Portugal. O meu objetivo é complicar as contas do mister para o Europeu, mas acima de tudo estar aqui desfrutar e aprender com todos eles. Depois, logo se vê», frisou.