Jota Silva, a par de Francisco Conceição, é uma das novidades na lista de convocados de Roberto Martínez para os próximos jogos com a Suécia e Eslovénia, incluídos na preparação para a fase final do Euro2024.

O selecionador explicou a eleição de Jota Silva, do Vitória de Guimarães. Um jogador que ainda há poucos anos militava no segundo escalão do futebol português.

«O Jota é um jogador diferente. Gosto da versatilidade dele, trabalha muito, é competitivo. Isso mostra o seu trajeto, passar pela segunda divisão dá valências diferentes. Vi o último jogo dele com muita atenção. No futebol, também é preciso ter sorte. Acho que ele está num momento muito bom e mereceu chegar à Seleção. Quando estás numa equipa que está a jogar bem e que tem uma dinâmica boa... O Jota representa isso e é um exemplo para jogadores que não foram às seleções jovens. Agora está a um nível que merece estar na Seleção, é um bom exemplo», referiu o selecionador em conferência de imprensa.

Uma convocatória que também volta a contar com Nuno Mendes, recuperado de uma longa lesão no Paris Saint-Germain e que reforça as opções para o lado esquerdo da defesa.

«É importante. O Nuno Mendes está agora num momento muito bom, trabalhou muito bem e os seus desempenhos estão no nível máximo. Será muito importante trabalharmos com ele nestes jogos e vermos como está. É um jogador diferente. Temos opções como o Raphael Guerreiro na esquerda, podemos jogar lá com o Diogo Dalot e com o Cancelo, co mo fizemos na fase de qualificação, mas o Nuno Mendes dá-nos uma opção diferente dentro do plantel», destacou também.