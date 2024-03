Graças a um bis de Bernardo Silva, o Manchester City carimbou a passagem às meias-finais da Taça de Inglaterra, diante do Newcastle. Após a partida, Pep Guardiola foi confrontado com os rumores que, durante todos os verões, dão conta da possível saída do internacional português do Etihad e destacou a importância de Bernardo na equipa.

«Todos adoram o Bernardo e querem que ele fique. Até os golos são desvios! É muito importante que ele continue connosco. Mesmo muito importante», sublinhou, antes de apontar ao calendário apertado dos «citizens», depois da paragem para os jogos das seleções.

«Vai ser muito duro. Precisamos de toda a gente. Mas já disse muitas vezes como o Bernardo Silva é muito importante pessoalmente e em termos de futebol», completou.

Bernardo Silva, refira-se, leva 10 golos e cinco assistências em 36 jogos pelo City esta temporada.