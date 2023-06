O Japão goleou, esta terça-feira, o Peru por 4-1 numa partida de preparação.



Com Nakamura, guarda-redes do Portimonense, na baliza, os nipónicos chegaram ao intervalo a vencer por 2-0 graças aos golos de Ito (22m) e de Mitoma (37m). Para a segunda parte o selecioandor japonês, Hajime Moriyasu, lançou o «sportinguista» Hidemasa Morita e mais tarde, à passagem da hora de jogo, colocou em campo Yuki Soma (Casa Pia).



Ito bisou e fez o 3-0 a favor do Japão, seleção que acabaria por chegar à goleada com um tento de Maeda. O melhor que os peruanos conseguiram foi marcar o golo de honra por intermédio de Christofer Gonzáles.



Os melhores momentos da partida: