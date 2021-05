O Nantes deu um passo significativo para continuar no primeiro escalão do futebol francês ao ir a Toulouse vencer por 2-1 no jogo da primeira mão do play-off de manutenção.

Os canarinhos entraram fortes no jogo e colocaram-se em vantagem aos 10 minutos, com um golo de Ludovic Blas. A equipa da casa ainda reagiu e chegou ao empate, nove minutos depois, com um golo de Deiver Machado, mas a última palavra foi mesmo dos visitantes, que recuperaram a vantagem, aos 22 minutos, por Randal Kolo Muani.

Três golos em pouco mais de vinte minutos, mas depois não houve mais, com o Nantes a gerir a curta vantagem para o segundo golo e o Toulouse, que vinha de uma série de quinze jogos sem derrotas em casa, sem capacidade para nova reação.

O jogo da segunda mão, no Estádio La Beaujoire, está marcado para o próximo domingo.

Recordamos que o Nîmes e o Dijon foram as duas equipas despromovidas diretamente à II Liga, enquanto o Troyes e o Clermont Foot, primeiro e segundo classificados da II Liga, garantiram a promoção ao primeiro escalão.