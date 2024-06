Através das redes sociais, o treinador argentino Mauricio Pocchetino deixou uma mensagem de despedida aos adeptos do Chelsea, clube que treinou na última temporada. Apesar do clube ter ficado em sexto lugar na tabela da Premier League, o técnico diz que está «orgulhoso com o nível da equipa». Enzo Maresca já foi anunciado como seu sucessor.

Numa publicação no Instagram partilhada nesta terça-feira, Pochettino escreveu: «Aos proprietários, aos diretores desportivos, agradecemos a oportunidade de regressar à Premier League neste grande clube Chelsea e pelo apoio que nos deram, bem como a todos os jogadores, funcionários e adeptos. Obrigado. Compreendemos a importância que este clube de futebol tem para todos vós e é por isso que trabalhamos tanto para vos dar um Chelsea de que se possam orgulhar», escreveu.

«Estou muito satisfeito com o nível que a equipa atingiu e com a forma como os jogadores e a equipa técnica trabalharam arduamente para elevar o seu nível, eles merecem um grande crédito e espero que vocês também o tenham sentido na forma como atuaram em campo», admitindo depois que o clube teve «altos e baixos» durante o último ano.

Sem dar grandes novidades sobre o futuro, Pochettino remeteu ainda uma próxima visita a Stamford Bridge neste fim-de-semana, no âmbito de uma partida de cariz solidário.