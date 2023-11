A Polónia ficou sem esperanças de se apurar diretamente para o Campeonato da Europa de 2024, ao empatar (1-1) em Varsóvia, com a República Checa. Agora, a seleção de Robert Lewandowski e companhia vai tentar a qualificação via play-off.

Os anfitriões abriram o marcador ainda antes do intervalo, por intermédio de Jakub Piotrowski (38m), mas os checos responderam nos primeiros minutos da segunda parte, pelo capitão Tomas Soucek (49m).

David Jurásek, lateral-esquerdo do Benfica, não saiu do banco de suplentes da Rep. Checa.

No Grupo E, a Albânia já confirmou o apuramento para o Euro 2024. A seleção comandada por Sylvinho lidera com 14 pontos, seguida da Rep. Checa, com menos dois. Em terceiro lugar, está a Polónia, com 11 pontos, mas os polacos já disputaram oito encontros. Segue-se a Moldávia, com 10 pontos, enquanto as Ilhas Faroé, com um ponto, são a última equipa do grupo.

Na próxima jornada, Rep. Checa e Moldávia vão defrontar-se e decidir quem se qualifica diretamente para o Europeu juntamente com a Albânia.