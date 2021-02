Elusmar Maggi, um empresário brasileiro no ramo da agropecuária, que já fez parte das famílias mais ricas do Brasil, doou um milhão de reais, cerca de 153 mil euros, para ajudar o Internacional a poder contar com Rodinei, emprestado pelo Flamengo, no decisivo jogo com a equipa carioca, que pode designar o próximo campeão brasileiro.

Rodinei é um lateral direito que está no Internacional por empréstimo do Flamengo. O acordo entre os dois emblemas conta com uma cláusula que prevê o pagamento de um milhão de reais caso o jogador seja utilizado frente ao Flamengo. Ora, o empresário não quer ver a sua equipa do coração limitada no decisivo embate com os rubros-negros e, nesse sentido, avançou com a verba necessária para a equipa poder contar com defesa direito de 29 anos.

A doação da importante verba foi anunciada pelo clube de Porto Alegre e fez eco na imprensa brasileira que, este sábado, apresentam o perfil do empresário e retratam a sua relação próxima com o Internacional.

A duas jornadas do final do Brasileirão, Internacional e Flamengo estão separados por apenas um ponto e têm encontro marcado para a 37.ª jornada. Falta agora saber se Abel Braga vai mesmo utilizar Rodinei. O dinheiro para pagar a cláusula está nas mãos do clube.