O lateral Rúben Vinagre, emprestado pelo Sporting ao Hull City, sofreu uma lesão num tendão da coxa e vai parar, pelo menos, um mês. A informação foi partilhada na tarde deste sábado pelo técnico do emblema inglês, Liam Rosenior, que se mostrou «devastado» com o azar do internacional português. Até porque, arriscou Rosenior, o esquerdino poderá ficar ausente por «um longo período».

Vinagre havia regressado à competição na quarta-feira, após um mês de paragem. Esta época, o lateral soma 11 jogos, entre 2.ª Liga inglesa e Taça da Liga.

Depois de representar o Sporting em 2021/22, o defesa foi emprestado ao Everton e, esta temporada, ao Hull City.