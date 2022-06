O português Miguel Vítor tornou-se, na quinta-feira, o mais recente caso de um futebolista luso a tornar-se internacional pela seleção principal de outro país (Israel), mas o caso do defesa encontra, no passado recente, paralelismo com vários outros nomes do panorama nacional que estão ainda no ativo e que optaram por jogar por outras nações que não Portugal.

Numa análise feita pelo Maisfutebol, são mais de duas dezenas de atletas que encontram semelhanças com Miguel Vítor quanto ao percurso nas seleções nacionais.

Foram utilizados critérios obrigatórios a nacionalidade portuguesa dos futebolistas (incluindo os casos de dupla nacionalidade), o facto de terem feito formação em clubes do futebol português e/ou de terem sido internacionais jovens por Portugal, dos sub-15 até à seleção olímpica, mas que acabaram por rumar às seleções principais de outros países. Isto apesar de serem elegíveis para representar Portugal.

