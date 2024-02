Azar ou má pontaria?

Darwin Núñez tem falhado algumas ocasiões flagrantes de golo na Premier League e na última noite, na vitória do Liverpool diante do Chelsea (4-1), voltou a pecar no capítulo da finalização.

De resto, o avançado ex-Benfica enviou quatro bolas aos ferros, um novo recorde na liga inglesa desde que há registo (2003/04).

Um desses remates, refira-se, foi na sequência de um penálti. Apesar da falta de acerto para o golo, o uruguaio ainda somou uma assistência, para o golo de Luis Díaz.

Darwin tem 11 golos e 11 assistências em 34 jogos esta temporada pelo Liverpool