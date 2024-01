A mais recente versão de um conto do vigário chega da Tailândia. É menos «olá pai, olá mãe» e mais «olá adepto do Liverpool». Ou, se quiser, o príncipe da Nigéria passa a treinador espanhol.

A polícia tailandesa emitiu um aviso para uma tentativa de fraude e pede aos adeptos do Liverpool para não caírem num golpe que está a ser tentado online, com alguém a fazer-se passar pelo treinador do Bayer Leverkusen, Xabi Alonso.

O esquema usa uma suposta conta do técnico espanhol no Instagram, na qual anuncia que vai substituir Jurgen Klopp como treinador do Liverpool, mas precisa de donativos de 300 baht (7,85 euros) para ajudar a pagar um bilhete de avião para a cidade inglesa.

«Chamo-me Xabi Alonso, serei o treinador do Liverpool na próxima época, mas não tenho dinheiro para os meus voos para Liverpool», diz a mensagem, escrita em tailandês.

Parece pouco verosímil, mas pode sempre haver quem acredite.