O Liverpool bateu este domingo o Norwich, por 5-2, e está nos oitavos de final da Taça de Inglaterra.

No primeiro jogo após Jürgen Klopp anunciar que irá sair do clube no final da temporada, os reds entraram a vencer cedo, e, logo aos 16 minutos, Curtis Jones abriu o marcador com um cabeceamento, após cruzamento teleguiado de McConnell.

Nem cinco minutos passaram e o Norwich reagiu, com o empate a sair da cabeça de Benjamin Gibson na sequência de um canto.

Aos 28 minutos o Liverpool passou para a frente no marcador, com um golo do ex-Benfica Darwin Núñez, após um passe de Conor Bradley.

Já na segunda parte, foi a vez do português Diogo Jota colocar o nome na lista de marcadores, com um remate de pé esquerdo sem qualquer hipótese para o guarda-redes do Norwich.

O 4-1 foi da autoria do neerlandês van Dijk, que colocou a bola no fundo das redes com um cabeceamento forte no coração da área.



Leading by example 💪

A bullet header from Virgil van Dijk for @LFC#EmiratesFACup pic.twitter.com/G1HaahICui — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 28, 2024

O Norwich ainda tentou reagir e chegou mesmo a reduzir para 4-2, com um grande golo do espanhol Borja Sainz.

O golo que selou o resultado e carimbou a vitória dos reds, surgiu depois de uma excelente jogada coletiva, com Gravenberch a marcar e Conor Bradley a bisar em assistências.

Ryan Gravenberch gets in on the act following a top cross from Conor Bradley 👏#EmiratesFACup pic.twitter.com/fEltwc4XH8 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 28, 2024

Com este resultado, o Liverpool segue para os «oitavos», onde vai defrontar o vencedor do duelo entre o Watford e o Southampton, que vão ter de repetir o jogo, na 2.ª mão, depois de terem empatado a uma bola neste domingo.