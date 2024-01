O Liverpool apurou-se para a final da Taça da Liga inglesa após empatar (1-1) frente ao Fulham, em Craven Cottage.



Depois de uma vitória por 2-1 na primeira mão, em Anfield, os «reds» abriram o marcador logo aos 11 minutos graças a um golo do ex-FC Porto, Luis Díaz. O colombiano recebeu no lado esquerdo da área, procurou o corredor central e bateu Leno.



Jota foi lançado aos 67 minutos para o lugar de Darwin, mas a substituição efetuada por Klopp não surtiu o efeito desejado. Dez minutos depois, o conjunto orientado por Marco Silva, que contou com Palhinha de início, igualou a contenda por Diop.



Apesar do empate, o Fulham ficou de fora do jogo decisivo em Wembley. Avança o Liverpool que irá discutir a conquista do troféu com o Chelsea.