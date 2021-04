Numa decisão conjunta, a Premier League, a Federação inglesa e os clubes, entre outras instituições do futebol inglês, anunciaram quatro dias de boicote às redes sociais como forma de protesto contra a discriminação e abuso dirigida a jogadores nessas plataformas.



Numa nota divulgada, as instituições afirmam reconhecer o considerável valor e alcance das redes sociais no futebol e que o acesso aos adeptos, coração do futebol, continua a ser vital. No entanto, este boicote mostra como o futebol inglês está unido para erradicar o ódio online ao mesmo tempo que educa as pessoas na luta contra a discriminação, pode ainda ler-se.



Assim, entre as 15h00 do dia 30 de abril até às 29h59 de 3 de maio, as redes sociais de todas as instituições vão estar inativas.