Rúben Dias chegou ao Manchester City já com a temporada em andamento, conquistou o seu lugar e tornou-se num dos melhores centrais da Premier League, ao ponto de se falar agora que o seu nome vai estar na lista dos candidatos a melhor jogador da temporada. Mas, mais do que os títulos individuais, o internacional português quer é garantir desde já o título de campeão.

O antigo jogador começa por explicar que a força do City está na união do grupo. «Podemos falar da minha relação com o John [Stones], como podemos falar da relação com qualquer outro jogador em campo, até entre os onze que entram para o jogo. É como se fossemos todos para a guerra. O espírito é se alguém tem um problema, eu estou lá para ajudar, se alguém comete um erro, eu estou lá. Fizemos crescer essa cultura desde o início e isso torna-nos mais fortes, estamos todas na mesma sintonia, sentimo-nos imparáveis», refere em declarações às plataformas do clube.

O City não começou bem a temporada, mas estabilizou com na chegada de Rúben Dias e chegou ao primeiro lugar da classificação. O central é agora apontado com um dos candidatos a melhor jogador da temporada. «As nomeações ainda não saíram, mas ser falado em algo desse género é um enorme privilégio para mim. É algo que me faz sentir que estou a trabalhar bem, mas diz-me essencialmente que a equipa está a jogar bem. Sendo defesa, estando nessa lista, só pode significar que a equipa teve sucesso», comentou.

Mas o defesa relega os títulos individuais para segundo plano e garante que o que quer mesmo é ser campeão no ano de estreia. «Se me disseres que no primeiro ano na Premier League vou ganhar o prémio de jogador do ano é fantástico, mas meu amigo... aquilo que quero no primeiro ano é ganhar a Premier League. Esse seria o meu maior feito», acrescentou logo de seguida.