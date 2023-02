O galês Nathan Jones já não é treinador do Southampton, anunciou na manhã deste domingo o clube da Premier League inglesa.

Em comunicado, os «saints» referem que outros dois elementos da equipa técnica, Chris Cohen e Alan Sheehan, também «deixam a equipa técnica» e que o espanhol Rubén Sellés, um dos adjuntos, vai assumir o comandos dos trabalhos da equipa na preparação para a visita ao Chelsea, agendada para o próximo sábado (15h00).

Nathan Jones sucedeu a Ralph Hasenhuttl em novembro, tendo ficado três meses no cargo. O Southampton leva cinco derrotas (três para a Premier League e duas para a Taça da Liga, com respetiva eliminação) e uma vitória (na Taça de Inglaterra) nos últimos seis jogos. Ocupa, no campeonato, o 20.º e último lugar, com 15 pontos, quatro abaixo da primeira equipa em zona de permanência, o Leeds (17.º com 19).