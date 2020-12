Um lance aparentemente inofensivo quase colocou o Manchester United em apuros em Leicester, no jogo inaugural da 15.ª jornada da Premier League. Tudo aconteceu num braço com bola de Eric Bailly, aos 52 minutos.

O defesa costa-marfinense do Manchester United dava alguma indicação com o braço esquerdo aberto em zona defensiva, com Fred muito perto de si a sair a jogar. O brasileiro fez um passe atrasado e Bailly, notoriamente um pouco distraído, levou com a bola no braço, completamente aberto. O lance originou um livre perigoso para o Leicester, quase aproveitado por James Maddison: a bola, que seguia para a baliza, bateu na barreira.

O braço na bola de Bailly: