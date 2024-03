Vitinha está de pedra e cal no meio-campo do Paris Saint-Germain e foi muito elogiado pelo treinador dos parisienses, que, ainda assim, considerou que o internacional portugus tem alguns pontos a melhorar.

«É um jogador que se adapta perfeitamente à nossa ideia de jogo, às nossas qualidades, ao que procuramos. Ele é versátil, não perde a bola, essa é uma das suas especialidades. Ocupa espaços conforme desejado. Achamos que ele ainda pode melhorar, pode fazer mais golos, somos muito exigentes com ele. É um jogador com muita energia. Ele quer treinar o tempo todo, até no dia seguinte aos jogos», disse Luis Enrique na antevisão ao jogo com o Reims.

Já sobre Nuno Mendes, que tem regressado aos poucos à equipa depois de uma ausência prolongada devido a lesão, o técnico do PSG mostrou-se agradado com o rendimento no jogo da Liga dos Campeões, em casa da Real Sociedad.

«Acredito que os jogadores não são máquinas. Depois de meses sem jogar, ele foi excecional. Dominou os espaços, soube gerir diversas situações. Ele vai recuperar a forma, mas não vamos correr riscos, principalmente depois de tanto tempo. Mas, para um primeiro jogo, ele fez o que era necessário. Esta é uma das melhores notícias», afirmou.

O PSG recebe o Reims este domingo, a partir das 12h00.