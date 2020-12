O futebolista brasileiro Neymar afirmou, após a goleada ante o Basaksehir, na quarta-feira, que está feliz em Paris e não pensa na possibilidade de sair do clube gaulês.

«Estou muito contente aqui, em Paris. Estou muito contente no clube, com os meus companheiros. A ideia de partir não me passa pela cabeça», sublinhou, em declarações à RMC Sport, o jogador que fez um «hat-trick» na vitória por 5-1 aos turcos, na sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

«Precisamos de conversar. Temos um relacionamento bom, estou muito feliz. Vamos ver o que se vai passar», notou, ainda.