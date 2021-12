Sergio Ramos foi uma das estrelas que se juntou no último verão ao plantel do PSG, mas o percurso do espanhol nos parisienses tem sido marcado pelas constantes lesões. Até ao momento, o ex- Real Madrid só somou dois jogos em França e o diretor desportivo do PSG admite que as lesões do central vão além do esperado.

«Não esperávamos ficar quatro, cinco meses sem o Sergio [Ramos]. Sabíamos que ele tinha lesões da temporada passada e íamos ter que lidar com elas, mas é verdade que tivemos algumas surpresas. Forçámos a preparação, depois demos alguns passos para trás. Foi difícil para ele. Mas está mesmo no caminho certo. Quanto à presença, mentalidade, personalidade, seria mesmo importante tê-lo connosco na segunda parte da temporada», reconheceu Leonardo à rádio Europe 1.

O dirigente brasileiro teceu ainda rasgados elogios a Kylian Mbappé, garantindo serem verdadeiros e não apenas uma forma de convencer o internacional francês a renovar.

«Está tão confortável no seu papel de melhor jogador do mundo que nada ao seu redor tem uma influência real no seu desempenho, no seu dia a dia ou no seu humor. Este ano, ele está ainda mais forte. As pessoas vão pensar que dizemos isso porque queremos renovar, mas não. Está além do interesse do clube. Aos 22 anos, quase 23, atingiu uma maturidade incrível. Queremos mantê-lo o maior tempo possível. É uma situação complicada porque se trata do melhor jogador do mundo e está a chegar ao fim do contrato. Acho que ainda temos boas possibilidades», sublinhou.

Relativamente a outra estrela do plantel, Leo Messi, o diretor do PSG considera que os primeiros meses do argentino no clube «são incríveis».

«Ele e o Mbappé têm participado em quase todos os golos, é decisivo. Com ele, somos mais competitivos. Passou 20 anos num lugar e veio para cá em três dias. Três dias! Foi completamente inesperado para ele.»