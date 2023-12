15 jogos, 15 vitórias, 52 golos marcados e seis sofridos.

O início do PSV Eindhoven na Eredivisie está a ser, não há outra palavra, assombroso.

Esta quinta-feira, a equipa orientada por Peter Bosz recebeu e venceu o Heerenveen, por 2-0, em jogo da 15.ª jornada do campeonato dos Países Baixos.

No Philips Stadium, Guus Til abriu o marcador aos 33 minutos, servido por Malik Tillman. Na segunda parte, aos 78 minutos, Ricardo Pepi fez o 2-0 final, assistido por Joey Veerman. Antes, já Luuk de Jong tinha tido um golo anulado, por mão na bola.

Com este resultado, o PSV lidera a tabela classificativa, com 45 pontos em 45 possíveis. Em segundo, com um jogo a menos, está o Feyenoord, com 32 pontos. O Heerenveen está na oitava posição, com 19 pontos.