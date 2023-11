A décima terceira jornada da Liga dos Países Baixos abriu com os dois primeiros classificados vencer os respetivos jogos, fora de casa.

O PSV Eindhoven bateu o Twente - que é o terceiro classificado, mas já a 12 pontos do líder - em Enschede, por 3-0, beneficiando do facto de o central Mees Hilgers, da equipada casa, ter sido expulso logo aos 25 minutos.

Em superioridade numérica, o líder da prova marcou o primeiro golo no tempo de compensação da primeira parte, por Joey Veerman, e o segundo pouco depois do intervalo, aos 49 minutos, num autogolo de Robin Propper.

Com o jogo resolvido, o PSV ainda aumentou a vantagem perto do final, pelo belga Johan Bakayoko.

Com 13 vitórias em 13 jogos, a formação de Eindhoven lidera destacada a Eredivisie, com 39 pontos, mais sete do que o Feyenoord, que venceu o dérbi de Roterdão.

O mexicano Santiago Giménez foi a figura do jogo, marcando três golos, o primeiro logo aos seis minutos.

A jogar em casa, o Excelsior ainda empatou, aos 16, pelo irlandês Troy Parrott, tendo a igualdade perdurado até ao intervalo.

No segundo tempo, contudo, o Feyenoord marcou dois golos seguidos após a hora de jogo: o segundo por Giménez e o terceiro por Timber.

O Excelsior ainda reduziu, pelo grego Lamprou, mas Giménez completou o ‘hat-trick’ aos 82 minutos, para fechar o resultado.

Noutro jogo da tarde, o Herenveen recebeu o Fortuna Sittard e venceu por 3-0. As duas equipas estavam empatadas a meio da tabela, com 13 pontos; o Herenveen tem agora 16 e subiu ao sétimo lugar.