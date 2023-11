O Valência, com Thierry Correia e sem André Almeida por lesão, e o Celta de Vigo empataram a zero na jornada 14 da Liga Espanhola, num jogo em que grande figura foi mesmo Rafael Benitez.

O treinador do Celta regressou ao Mestalla e teve direito a uma foto sua com 20 anos à entrada do balneário.

O técnico, de 63 anos, ouviu ainda o seu nome ser entoado várias vezes pelos adeptos do Valência, um gesto que foi aplaudido pelo próprio treinador dos «che», Rubén Baraja.

Após o encontro, Benítez não escondeu a emoção pela homenagem no Mestalla.

«Fiquei muito emocionado, gostei muito de ver aquela foto na entrada do balneário e da receção dos adeptos. O Valência vai estar para sempre no meu coração, vai ser sempre recordado pelas pessoas, pela cidade, pela equipa, pelo clube e pelos êxitos conquistados.»

Já Rubén Baraja também se mostrou satisfeito com a homenagem ao colega de profissão.

«A homenagem deixou-o muito feliz e muito emocionado. Ele não é muito expressivo, mas ficou contente com o reconhecimento das pessoas pelo trabalho que fez aqui.»

Rafael Benítez treinou o Valência entre 2001 e 2004 e nesse período conquistou dois campeonatos espanhóis e uma Taça UEFA.