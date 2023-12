Parece não haver forma de travar a caminhada triunfal do PSV Eindhoven na Eredivisie. A equipa de Peter Bosz passou naquele que seria, teoricamente, o teste mais difícil do campeonato: a visita ao Feyenoord.

O PSV somou a 14ª vitória consecutiva e alargou para dez pontos a vantagem sobre o segundo classificado – precisamente o adversário deste domingo.

O jogo não teve golos na primeira parte, mas o PSV marcou dois quase seguidos a meio do segundo tempo, por Saibari e Boscagli.

Gimenez ainda reduziu, aos 81, mas a vitória não escapou aos visitantes, que chegaram aos 42 pontos, mais dez, agora, do que o Feyenoord.

O Twente aproveitou o resultado do clássico dos Países Baixos para se aproximar da segunda posição. A formação de Enschede foi ao terreno do Go Ahead Eagles vencer por 3-1, num jogo que foi menos complicado do que se esperava.

Ugalde inaugurou o marcador logo no primeiro minuto, tendo Steijn dobrado a vantagem aos 24.

A equipa da casa parecia relançar o jogo aos 71 minutos, com o golode Llansana, mas o Twente marcou logo a seguir, por Taha, para matar o jogo.

O Twente está com 30 pontos, a dois do Feyenoord. O Go Ahead Eagles é quinto, com 22.