Num jogo épico, o Liverpool regressou esta tarde às vitórias, ao triunfar na receção ao Fulham, de Marco Silva, por 4-3.

A jogar em casa, os reds ­– sem o lesionado Diogo Jota – adiantaram-se no marcador aos 20 minutos, com um grande golo de livre direto de Trent Alexander-Arnold.

O Fulham, com João Palhinha no onze, empatou pouco depois, por Harry Wilson, mas aos 38 minutos, o Liverpool voltou a ganhar vantagem, com mais um grande golo, desta feita de Alexis Mac Allister.

No entanto, a formação de Marco Silva ainda conseguiu chegar ao intervalo empatado, fruto de um golo de Kenny Tete, aos 45+3m.

Na segunda parte, os comandados de Jurgen Klopp foram dispondo de algumas oportunidades, mas a falta de eficácia, principal do ex-Benfica Darwin Núñez, manteve o jogo vivo até ao fim.

E aos 80 minutos, o marcador voltou a mexer, mas para o Fulham: num contra-ataque rápido, Bobby Reid surgiu ao segundo poste e fez o 3-2 que gelou as gentes de Liverpool.

Mas Anfield já viu muitos golpes de teatro, e no espaço de um minuto, virou o resultado de forma épica: Endo fez o 3-3 aos 87 minutos com um golaço, Alexander-Arnold bisou no minuto seguinte. Loucura.

Com este resultado, o Liverpool sobe, à condição, ao segundo lugar da Premier League, a dois pontos do líder Arsenal. O Fulham é 14.º, com 15 pontos.