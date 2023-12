Dragisa Gudelj, irmão do antigo jogador do Sporting, Nemanja Gudelj, voltou a provocar um enorme susto, ao cair desamparado no campo, na visita do Córdoba ao campo do Melilla, em jogo do terceiro escalão do futebol espanhol. O central foi transportado para o hospital para realizar exames e, nesta altura, encontra-se bem, mas não é a primeira vez que provoca um susto aos companheiros e familiares.

Decorria o minuto 27 do jogo que o Córdoba acabou por vencer por 1-0, quando Dragisa Gudelj perdeu os sentidos e caiu desamparado no relvado. O central levantou-se de imediato, mas visivelmente desorientado, virado para o lado oposto onde se encontrava a bola. Os alarmes soaram no Estádio Álvarez Claro, com o incidente a provocar consternação entre os adeptos, jogadores e equipas médicas.

O jogo foi interrompido de imediato, com vários jogadores a pedirem a entrada das equipas médicas, embora o jogador, já de pé, tenha pedido calma, garantindo que estava bem. Gudelj acabou substituído, ao minuto 32, tendo abandonado o campo pelo próprio pé.

Um enorme susto, até porque o jogador, que tem um desfibrilador automático implantado, já tinha sofrido uma paragem cardíaorrespiratória em março do presente ano, também em pleno jogo, neste caso, frente ao Racing de Ferrol.

O Córdoba publicou, entretanto, uma pequena nota a propósito do assunto. «Vitória importante que dedicamos ao nosso número 8, mas o mais importante é que tu estejas bem, Dragi», escreveu o clube.