O futebolista Dragisa Gudelj, irmão do ex-Sporting Nemanja Gudelj, vai continuar a jogar depois da paragem cardiorrespiratória sofrida durante o jogo do Córdoba ante o Racing Ferrol, no passado sábado, passando a competir com um desfibrilhador.

Dragisa, de 25 anos, que em Portugal passou nos sub-23 e na equipa B do Vitória de Guimarães, vai seguir o exemplo de nomes como o do dinamarquês Christian Eriksen, atualmente no Manchester United.

«Ele quer jogar novamente. A Dragi Gudelj, vai ser colocado um desfibrilhador automático implantável e poderá continuar a demonstrar a sua qualidade no terreno de jogo, defendendo o emblema do Córdoba. Os exames médicos confirmaram que sofreu uma taquicardia ventricular que lhe provocou a paragem cardíaca. A rápida intervenção dos médicos permitiu salvar-lhe a vida», referiu o Córdoba, em comunicado, esta quinta-feira.

«A intenção do defesa é continuar a jogar futebol, seguindo o exemplo de jogadores como Christian Eriksen», notou ainda o clube espanhol.