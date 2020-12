Quem é o melhor futebolista de todos os tempos? Para Carles Puyol, símbolo maior do Barcelona e indefetível catalão, a resposta só pode ser uma: Lionel Messi. Puyol partilhou o balneário com Messi durante várias temporadas e coloca o astro argentino no mesmo patamar de Sir Airness, Michael Jordan.



«Se me perguntam quem é Michael Jordan, digo sempre que é o melhor basquetebolista da história. Creio que Messi tem o mesmo estatuto de Jordan, é o melhor futebolista da história», afirmou Puyol ao Goal.com.



Puyol acrescentou que percebe que a opinião pode não ser unânime. Principalmente se na discussão estiver algum adepto do Real Madrid. «Entendo que lhes custe reconhecer isso, é uma opinião como qualquer outra. Mas os números de Messi estão aí e são objetivos.»



O antigo defesa central acredita que Messi pode continuar «a guiar o Barcelona» na conquista de títulos e considera ser «um privilégio» poder vê-lo a jogar durante tantos anos.