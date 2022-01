Atualmente ao serviço do Milan, o avançado Olivier Giroud já escolheu a seleção pela qual vai torcer no play-off de acesso ao Mundial do Qatar, que se realiza em março.

«Espero que a Itália possa ir ao Mundial. Mesmo que isso signifique que o meu amigo [Rafael] Leão não se vai qualificar com Portugal. Só posso esperar que vença o melhor», disse o internacional francês em entrevista ao La Stampa.

Numa conversa em que abordou vários temas, Giroud revelou ainda que é um homem de fé.

«Sou cristão evangélico, mas ainda não fui à missa em Milão porque com isto do covid é melhor evitar lugares muito concorridos. Mas todas as semanas tenho uma reunião à distância com o meu pastor em Londres. Estudamos a Bíblia. Para mim é ar fresco», assumiu.

Após nove temporadas na Premier League, o internacional francês cumpre a época de estreia na Serie A. Em 19 jogos pelo Milan, já apontou seis golos.