O futebolista português Rafael Leão foi distinguido no onze do ano da Serie A 2022/23, na Gran Galà del Calcio, evento da Associação de Futebolistas italianos (AIC, sigla em italiano) que decorreu na segunda-feira e que premeia, anualmente, jogadores, dirigentes e árbitros da liga italiana.

Leão surge como um dos três nomes do ataque, junto a Osimhen e Kvaratskhelia, ambos do Nápoles.

O resto do onze do ano da liga italiana é composto pelo guarda-redes Mike Maignan (Milan), pelos defesas Di Lorenzo (Nápoles), Bastoni (Inter), Kim Min-jae (Nápoles, agora no Bayern) e Theo Hernández (Milan) e pelos médios Barella (Inter), Lobotka (Nápoles) e Çalhanoglu (Inter).

A distinção de jogador do ano foi para Osimhen e o Nápoles foi premiado como a equipa do ano. Kvaratskhelia venceu o prémio de golo do ano, pelo golo apontado frente à Atalanta, a 11 de março.

Osimhen, como jogador do ano, sucede ao português Rafael Leão, vencedor do prémio máximo individual em 2022.