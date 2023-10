Josua Tuisova vai faltar ao funeral do filho para continuar concentrado com a seleção das Ilhas Fiji e defrontar Portugal no último jogo da fase de grupos do Mundial de Râguebi, agendado para o próximo domingo.

Tuisova, uma das principais figuras da sua seleção, soube da morte do filho antes do triunfo do último sábado sobre a Geórgia (30-17), mas mesmo assim decidiu jogar. Tito, de sete anos, morreu vítima de doença prolongada e a cerimónia fúnebre estava marcada para esta terça-feira.

Segundo o Fiji Village, o pai conversou com o jogador de 29 anos, que informou que vai estar ausente do funeral para tentar levar as Ilhas Fiji aos quartos de final da prova que decorre em França.

As Ilhas Fiji, refira-se, precisam apenas de empatar com Portugal para garantir a presença na fase seguinte.