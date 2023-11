O futebolista ganês Raphael Dwamena faleceu este sábado, aos 28 anos, depois de ter colapsado no jogo do Egnatia com o Partizani, relativo à 13.ª jornada da primeira liga da Albânia.

Dwamena, avançado internacional pelo Gana, caiu inanimado no relvado aos 24 minutos de jogo, foi alvo de assistência no relvado, no imediato, tendo sido transportado de ambulância para o hospital. Porém, não sobreviveu.

O Egnatia, através de nota oficial na rede social Facebook, confirmou o óbito esta tarde. «O avançado Raphael Dwamena perdeu a vida depois do colapso que sofreu no relvado durante o jogo com o Partizani. Descansa em paz», referiu o clube albanês.

A Associação de Futebol da Albânia (FSHF) já manifestou o seu «profundo choque pela tragédia» e anunciou que «todos os jogos agendados para este fim de semana em todos os campeonatos de futebol da Albânia serão adiados para uma data posterior».

O momento do colapso de Dwamena (imagens sensíveis):

«O futebolista Raphael Dwamena perdeu a consciência durante a partida e após a primeira intervenção dos médicos no campo, foi transportado de ambulância para o hospital. Apesar da intervenção imediata de médicos especialistas e de todos os esforços posteriores, o jogador infelizmente faleceu. A AFL expressa as suas mais profundas condolências à família Dwamena e ao clube Egnatia por esta grande perda e acontecimento que chocou toda a comunidade do futebol albanês», refere a FSHF.

Esta não foi a primeira vez que Dwamena colapsou em campo. Já tinha acontecido episódio semelhante, em outubro de 2021, quando representava o BW Linz.

Depois de jogar no Red Bull Ghana, no seu país natal, Dwamena entrou no futebol europeu pela porta da formação do Salzburgo. Na Áustria, jogou ainda no Liefering, Austria Lustena e BW Linz. Passou também pelo Zurique (Suíça), Levante e Saragoça (ambos de Espanha) e no Vejle (Dinamarca).

As condolências vão-se estendendo, como é caso da Real Federação Espanhola (RFEF): «A RFEF lamenta a triste notícia do falecimento de Raphael Dwamena, que jogou pelo Levante e Saragoça, entre outras equipas.»