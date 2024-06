Em 2022, ainda antes do Mundial do Qatar, Kylian Mbappé disse que o futebol sul-americano «não era tão avançado» quanto o europeu. Declarações que o ensombraram em dezembro desse ano, quando perdeu diante da Argentina, na final do Mundial.

Agora, Raphinha voltou a recordar essas palavras, em conferência de imprensa relativa à seleção brasileira, que se prepara para disputar a Copa América.

«Vi uma declaração em que ele [Mbappé] falava sobre as eliminatórias da Europa, que são melhores. É uma opinião dele. Cada um pode dizer o que pensa e não estou aqui para mudar a opinião de ninguém», começou por dizer Raphinha, deixando depois uma "farpa".

«Infelizmente para o Mbappé, perdeu o Mundial para uma seleção sul-americana. Aliás, queria muito ver as seleções europeias a jogar nos relvados em que nós jogamos, na América do Sul. E na altitude que temos aqui no continente», afirmou.

A comitiva do Brasil está nos Estados Unidos da América, onde se realiza a Copa América, que tem início a 21 de junho com o Argentina-Canadá. Raphinha, ex-jogador de Sporting e Vitória SC, representará a canarinha.