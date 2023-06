Apresentado esta quinta-feira como a mais recente cara do Real Madrid para 2023/24, o internacional inglês Jude Bellingham ficou com um peso nos ombros, ao receber com a camisola 5 dos merengues, que já foi usada por Zinedine Zidane, antiga estrela do clube.

O defesa Jesus Vallejo, que até aqui envergava o n.º 5, passou a utilizar a camisola 24.

Bellingham, de 19 anos, assinou por seis temporadas e custou 103 milhões de euros, aos quais acrescem variáveis, que podem chegar até 30,9 milhões de euros mediante o cumprimento de determinados objetivos.