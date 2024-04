O Real Madrid joga na quarta-feira em casa do Manchester City e Jude Bellingham deixou uma mensagem contundente a quem atribui o favoritismo aos «citizens», apesar da igualdade a três golos no Bernabéu, na 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

«Ganharam o triplete e são uma equipa fantástica, É preciso perceber que esta é a impressão que vem de fora, nunca aposto nem vou a casas de apostas, nem sei quem são os favoritos... mas o que sei é que somos o Real Madrid, somos muito bons e temos grandes jogadores. Isso é mais ruído externo, internamente temos confiança», disse o internacional inglês, em conferência de imprensa.

«Como vencer o City? Sabendo que eles são imprevisíveis. Temos de defender e trabalhar em equipa. Temos de ser corajosos, fazer ajustes e ser fiéis a quem somos», afirmou ainda.

O ex-Borussia Dortmund considerou também que a recente lesão que ultrapassou fez abrandar o seu ritmo goleador, mas garantiu que não liga às críticas. Além disso, abordou os recentes episódios de racismo que alguns dos colegas do Real Madrid, entre os quais Vinicius Júnior, têm sofrido.

«Nos jogos fora, sobretudo no campeonato, estamos quase habituados a isso. É um grande problema. Há que fazer mais. Isto não deveria acontecer e quem está no poder deveria fazer mais. Nos últimos anos, têm culpado o Vinicius pela sua forma de jogar e não acho que seja justo. Temos de fazer mais para apoiar este tipo de jogadores. Ninguém merece este tipo de abuso. Temos de apelar às pessoas que estão no poder que tomem decisões, porque não o estão a fazer suficientemente bem», vincou.

Real Madrid e Manchester City defrontam-se esta quarta-feira, a partir das 20h00, no Etihad.