Em véspera da receção ao Real Madrid, o português Bernardo Silva, jogador do Manchester City, acredita que é possível voltarem a vencer o «treble» (vencer a Liga dos Campeões, Taça de Inglaterra e Liga Inglesa) na presente temporada.

«Este grupo provou ao longo dos anos que somos capazes de chegar aos últimos meses da temporada e a lutar por todas as competições. Não é fácil, obviamente. É por isso que apenas duas equipas venceram a Treble no futebol inglês, porque não é fácil. Mas estamos muito felizes por poder lutar por eles», começou por dizer, esta terça-feira, em antevisão ao jogo da segunda mão dos «quartos» da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid.

Sobre o jogo da temporada passada, no Etihad, em que o clube inglês venceu por 4-0 (5-1 no agregado) e garantiu a passagem à final, com dois golos do internacional português, admitiu que em casa o Man City é «muito forte», mas que o Real Madrid vem à procura de «vingança».

«Não voltei a ver o jogo da temporada passada, mas ainda tenho aquela sensação de que somos muito fortes em casa. Acho que eles são mais fortes que na temporada passada e acredito que querem vingança. Esse desempenho foi uma espécie de pedido de desculpas aos nossos adeptos pelo que aconteceu na temporada anterior (ser eliminados pelo Real Madrid em 2021/22). Queríamos dar aos nossos adeptos a oportunidade de vencer a competição e conseguimos. Mas temos sempre de ter em atenção que vamos jogar contra os reis da competição», avisou Bernardo.

O número 20 dos citizens elogiou também Toni Kroos e Luka Modrić, dois jogadores do Real Madrid, que são «exemplos a seguir», tanto pela qualidade que têm, mas também pela «consistência que têm apresentado nos últimos 15 anos e o facto de quererem continuar»

De recordar que o Manchester City recebe esta quarta-feira o Real Madrid, às 20h, em jogo que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.