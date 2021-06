Poucos dias após ter anunciado o final de carreira, Sami Khedira deu uma entrevista ao jornal Marca na qual recordou alguns momentos da carreira. O internacional alemão falou com especial ênfase da passagem pelo Real Madrid, de 2010 a 2015.

«Recordo-me perfeitamente como foi a minha contratação. Tínhamos acabado de ser eliminados pela Espanha no Mundial 2010 e estava triste. Mas recebi uma chamada. ‘Sami, o Real Madrid quer-te e o Mourinho vai ligar-te’», começou por recordar.

«Pensei que era uma partida e não estava para aquilo. ‘O Mourinho vai ligar-te’, insistiram. ‘Vais para o Real Madrid!’. O meu corpo mudou de repente. Estava muito nervoso e a minha maior preocupação era o inglês, porque não falava muito bem. E com os nervos... Assim que o Mourinho me ligou pedi-lhe para falarmos por mensagem, ele riu-se e disse que sim. Disse-me que me queria no Real Madrid. E essa conversa mudou a minha carreira. O Mourinho foi o melhor que me aconteceu», prosseguiu.

Khedira também reserva elogios para Cristiano Ronaldo: «Se é o melhor com quem joguei? Sim, é um goleador incrível. Os golos comprovam-no, e os números. Mas também joguei com guarda-redes incríveis, como Buffon e Casillas, que são lendas do futebol. O Buffon, de resto, é uma das melhores pessoas que conheci no mundo do futebol, é incrível a boa pessoa que é.»

«Joguei com o Sergio Ramos, um dos melhores centrais do mundo e de sempre... E os três anos do Ozil no Real Madrid? As pessoas que revejam esses três e vejam como ele jogou. O que o Mesut fez no Real foi maravilhoso, do melhor que já vi», acrescentou.