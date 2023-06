Com as saídas de Karim Benzema, Marco Asensio e Eden Hazard, o Real Madrid ficou com vagas por preencher no ataque.

O presidente dos merengues, Florentino Pérez, assumiu recentemente que vai tentar a contratação de Kylian Mbappé no verão de 2024, mas Nacho Fernández, defesa dos madrilenos, abre a porta a essa possibilidade já no próximo mercado.

«Mbappé? Se fosse por mim, vinha este verão, logicamente», destacou o jogador de 33 anos ao «El Chiringuito», antes de comentar o alegado interesse do Real em Harry Kane.

«Kane encaixaria perfeitamente este ano e, se viesse, Mbappé também. São jogadores que podem perfeitamente jogar juntos. Foram-se embora jogadores importantes como Karim [Benzema] e precisamos de golos no próximo ano», sublinhou.

Refira-se que, em 2024, Mbappé vai entrar no último ano de contrato com o PSG, enquanto Kane tem apenas mais uma temporada de ligação ao Tottenham.